Китайское подворье патриархов привлечет новых волонтеров

Китайское Патриаршее подворье при храме святителя Николая в Голутвине в 2020 году планирует привлечь новых волонтёров.

Новые силы будут привлечены с помощью презентаций в вузах, храмах, а также через объявления и видео в СМИ и социальных сетях.

Сотрудники Китайского Патриаршего Подворья, а также студенты МФТИ поставили перед собой и другие грандиозные цели на будущий год. Уже весной 2020 года с участием новых волонтеров планируется провести три реставрационных поездки. Более того, они хотят провести более 10 экскурсий для иностранных студентов Физтеха и других вузов по культурно-историческим местам в окрестностях Золотого Кольца.

Волонтеры в России также помогают и в поиске людей. В Красноярске они помогли найти родственников пропавшей 16 лет назад девушки. Ее обнаружили в одной из больниц города.

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