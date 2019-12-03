США и Китай продолжают «ожесточённую войну»

США и Китай продолжают «ожесточённую войну»

фото:Slikbridge.info

Взаимный обмен очередной порцией санкций серьезно повиляет на ведение торговой войны между США и Китаем.

Теперь согласно рестрикциям КНР американским судам запрещено заходить в порты Гонконга. Более того запрещены правозащитный организации из Штатов, в том числе Human Rights Watch.

Штаты спровоцировали подобные действия введением Акта о правах человека и демократии в Гонконге, который предполагает различные санкции против гонконгских чиновников, ответственных, по мнению США, за нарушение прав, пишут «Известия».

Подобные действия ставят в тупик возможное примирение двух стран в торговой войне.

Торгово-экономический кризис между двумя странами продолжается с 2018 года. На фоне войны США и Китая десять самых богатых людей планеты потеряли 14 миллиардов долларов.

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