В Китае считают россиян воинственным народом

Китайское издание Sohu заявляет, что в современном Китае многие считают россиян «воинственным народом».

Автор статьи отмечает, что России удалось заполучить больше всего земель за всю историю. Во времена Российской империи и CCCP территория страны достигала 25 млн кв. километров.

Также в материале обращается внимание на суровый климат России, в котором закаляется характер россиян.

В качестве примера «воинственности россиян» приводятся Северная война против Швеции в начале XVIII века, война с Наполеоном 1812 года, а также Великая Отечественная война, пишет «Газета.Ру».

Ранее сообщалось, что в Китае отметили четыре слабые стороны России, несмотря на наличие огромных территорий и армии. Главная слабость – ее демографические проблемы.

Как указано в материалах китайских СМИ, трудности начались еще в СССР, когда во время Второй мировой войны погибли 20 млн граждан. Потом по рождаемости ударил распад СССР, а современная молодежь не спешит рожать детей.

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