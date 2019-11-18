В Китае рассказали о четырех слабых местах России

В Китае отметили четыре слабые стороны России, несмотря на наличие огромных территорий и армии. Главная слабость – ее демографические проблемы.

Как указано в материалах китайских СМИ, трудности начались еще в СССР, когда во время Второй мировой войны погибли 20 млн граждан. Потом по рождаемости ударил распад СССР, а современная молодежь не спешит рожать детей.

«Площадь территории России — 17,07 млн кв. км, а население — 140 млн человек, что мировой державе совсем не по статусу», — пишут издания.

Вторая слабость России заключается в трудности управления многонациональным государством. Другой недостаток – неудачное географическое положение. В частности, расположение в северных широтах негативно влияет на экономику России, сообщают «Известия».

Четвертая слабость России заключается в международной обстановке: Вашингтон оказывают давление на Москву, а Западная Европа пытается избежать доминирования страны в регионе.

Ранее в Китае назвали причину ненападения США на Россию.

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