Китайцы готовят программу по поиску жизни на экзопланетах
Китайские учёные начали предварительную разработку программы по поиску жизни на экзопланетах, которая будет запущена в 2030 году.
Об этом заявил глава Китайской корпорации аэрокосмической науки и техники (CASC) Юань Цзе на лекции в Бэйханском университете.
Как сообщает ИА Regnum со ссылкой на China Daily, в рамках этой программы будет запущено несколько астрофизических обсерваторий с детекторами различных типов, что поможет учёным найти потенциально обитаемые экзопланеты вблизи Солнечной системы.
Цзе подчеркнул, что этот проект станет одним из ключевых для государственной аэрокосмической корпорации.
Издание отмечает, что материалы о разработке подобной программы появлялись и раньше, но выступление Юань Цзе стало первым официальным подтверждением этой информации.
В предварительной подготовке программы участвует несколько академиков Китайской академии наук, а также учёные из Пекинского университета, Технологического университета Даляня и Нанкинского университета.
Месяцем ранее Китайское национальное космическое управление испытало в районе города Хуайлай аппарат для посадки на поверхность Марса.
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