Китайцы готовят программу по поиску жизни на экзопланетах

Китайские учёные начали предварительную разработку программы по поиску жизни на экзопланетах, которая будет запущена в 2030 году.

Об этом заявил глава Китайской корпорации аэрокосмической науки и техники (CASC) Юань Цзе на лекции в Бэйханском университете.

Как сообщает ИА Regnum со ссылкой на China Daily, в рамках этой программы будет запущено несколько астрофизических обсерваторий с детекторами различных типов, что поможет учёным найти потенциально обитаемые экзопланеты вблизи Солнечной системы.

Цзе подчеркнул, что этот проект станет одним из ключевых для государственной аэрокосмической корпорации.

Издание отмечает, что материалы о разработке подобной программы появлялись и раньше, но выступление Юань Цзе стало первым официальным подтверждением этой информации.

В предварительной подготовке программы участвует несколько академиков Китайской академии наук, а также учёные из Пекинского университета, Технологического университета Даляня и Нанкинского университета.

Месяцем ранее Китайское национальное космическое управление испытало в районе города Хуайлай аппарат для посадки на поверхность Марса.

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