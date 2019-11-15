В КНР испытали аппарат для посадки на Марс

Китайское национальное космическое управление испытало в районе города Хуайлай аппарат для посадки на поверхность Марса.

С высоты 70 метров была осуществлена симуляция снижения аппарата со скоростью, равной гравитации на Красной планете.

При этом внешний вид поверхности, над которой спускался аппарат, был максимально приближен к особенностям ландшафта Марса: с кратерами, нагромождениями камней и мелкой галькой.

Ранее власти страны сообщили, что в следующем году Китай планирует направить свой первый автоматический аппарат к Марсу, а через 10 лет - получить образцы грунта с поверхности планеты. На 2050 год запланирован пилотируемый полет, сообщает ТАСС.

Ранее стало известно о том, что запуск марсохода российско-европейской миссии «ЭкзоМарс-2020» перенесен на три недели из-за аварии при испытаниях парашютной системы в Швеции. Старт состоится не 25 июля 2020 года, как планировалось, а 13 августа 2020 года.

На прошедших 5 августа испытаниях порвалась ткань купола парашюта. Сейчас Россия работает над созданием посадочной платформы, сборка которой ведется подмосковным НПО им. Лавочкина. После посадки марсоход съедет с платформы. На нем также будут установлены два российских прибора.

Читайте нас в мобильном приложении