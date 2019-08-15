Посадку марсохода на Красную планету отсрочили из-за аварии

Запуск марсохода российско-европейской миссии «ЭкзоМарс-2020» перенесен на три недели из-за аварии при испытаниях парашютной системы в Швеции. Старт состоится не 25 июля 2020 года, как планировалось, а 13 августа 2020 года.

По данным РИА «Новости», на прошедших 5 августа испытаниях порвалась ткань купола парашюта. Сейчас Россия работает над созданием посадочной платформы, сборка которой ведется подмосковным НПО им. Лавочкина. После посадки марсоход съедет с платформы. На нем также будут установлены два российских прибора.

Ранее миссия ESA ExoMars опубликовала исследование, согласно которому при путешествии на Марс длиной в шесть месяцев астронавты получат дозу радиации, равную 60% от рекомендуемой нормы за всю карьеру. Это может стать причиной возниконовения серьезных заболеваний.