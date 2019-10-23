Дмитрий Киселев сообщил о подготовке Путиным преемника

На лекции для студентов факультета журналистики МГУ ведущий Дмитрий Киселев сообщил о подготовке президентом России Владимиром Путиным преемника. По его словам, глава государства «думает об этом с утра до вечера».

Киселев отметил, что все ответственные политики готовят себе преемника. Он привел в пример французского президента Франсуа Олланда, который поддерживал Эммануэля Макрона, американского лидера Барака Обаму, выступавшего за Хиллари Клинтон, Бориса Ельцина, выбравшего преемником Путина.

«Сам Путин говорил, что он думает об этом с утра до вечера. Безответственно для него уйти, хлопнув дверью и не оставив после себя преемника», - цитирует Киселева РБК.

Напомним, президентский срок Путина заканчивается в 2024 году. По закону, глава государства может быть у власти не более двух сроков подряд. Путина переизбрали в 2018 году.