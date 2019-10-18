Кирилла Жукова этапируют в колонию для бывших силовиков

Приговоренного к трем годам заключения фигуранта «московского дела» Кирилла Жукова этапируют в исправительную колонию Нижнего Тагила для бывших сотрудников правоохранительных органов.

«Сегодня этапируют в Нижний Тагил через Пермь. Он служил в Росгвардии, поэтому идет туда как бывший военнослужащий», — рассказала адвокат осужденного Светлана Байтурина «МБХ медиа».

Напомним, Кирилла Жукова задержали 31 июля в рамках дела о «массовых беспорядках» после акции в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму 27 июля за то, что он коснулся рукой шлема сотрудника Росгвардии.

Активист был признан виновным в применении насилия к представителю власти, не опасного для здоровья. Его приговорили к трем годам тюрьмы.

9 октября суд рассмотрел апелляцию на приговор районного суда. Прокурор просил оставить решение неизменным.

По просьбе адвоката Жукова судья приобщила к делу видеозапись, на которой видно, что от прикосновения активиста забрало шлема не открывается, а резкое движение головой росгвардейца не связано с действием Жукова.

Это доказывает, что никаких противоправных действий он не совершал.

Более того, адвокат провела эксперимент, доказывающий, что от прикосновения к забралу боец не мог испытать боль. Да и никаких побоев за теле сотрудника Росгвардии зафиксировано не было.

Тем не менее, Кирилл Жуков проведет ближайшие три года в колонии общего режима.