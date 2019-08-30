Киргизы массово арендуют московские квартиры

В конце лета 2019 года в Москве резко подскочила доля арендаторов квартир из Киргизии. Отмечается, что в августе доля обращений со стороны выходцев из республики достигла 44% всего спроса на съемное жилье низкого и среднего ценового сегмента.

Как правило, к риелторам обращаются киргизские семьи из четырех-шести человек. Чаще всего их интересует аренда двух- и трехкомнатных квартир по цене за аренду до 50 тысяч рублей в месяц. Многие из таких клиентов позже покупают арендуемые квартиры.

Резко увеличившийся спрос арендаторов из Киргизии наводит на мысль, что они уезжают из страны по политическим мотивам, пишет Лента.ру.

Напомним, в Киргизии лето 2019 года ознаменовалось политическим кризисом и попыткой арестовать бывшего президента страны Алмазбека Атамбаева.