Экс-президент Киргизии готовил в стране госпереворот

Экс-президент Киргизии Алмазбек Атамбаев готовил в стране государственный переворот. Об этом сказал глава Государственного комитета национальной безопасности (ГКНБ) Киргизии Орозбек Опумбаев.

По его словам, Атамбаев применял для защиты в ходе операции по задержанию женщин и детей. Он платил им деньги. Информацию о ранении мирных граждан планировалось использовать «как фактор для свержения власти», пишет ТАСС.

«Умысел Атамбаева — госпереворот. Я это говорю официально», — констатировал Опумбаев.

Напомним, Атамбаева задержали 8 августа в резиденции в селе Кой-Таш после того, как он сам решил сдаться. Спецоперация длилась семь суток. 7 августа сторонники Атамбаева оказали сопротивление силовикам. Погиб один спецназовец, 136 были ранены.