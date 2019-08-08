Экс-президент Киргизии сдался силовикам
Бывший президент Киргизии Алмазбек Атамбаев сдался силовикам. Его единомышленники пытались прорвать второй кордон милиции, однако попытка провалилась, передает РИА Новости.
Всего в столкновениях между сторонниками Атамбаева и правоохранителями пострадали 52 человека. 20 из них были госпитализированы.
7 августа спецназ попытался захватить Атамбаева в его резиденции. Охранявшие дом сторонники бывшего президента отразили атаку и захватили в плен шесть бойцов. Затем начались столкновения между прибывшими дополнительными силами милиции и гражданами.
Напомним, Атамбаева обвиняют в узурпации власти, коррупции и освобождении по поддельным медсправкам лидера ОПГ Азиза Батукаева. Ему грозит пожизненный срок.
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