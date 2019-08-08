При штурме дома Атамбаева в Киргизии пострадали 52 человека

При штурме дома Атамбаева в Киргизии пострадали 52 человека

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В Киргизии во время штурма дома экс-президента Алмазбека Атамбаева в столкновениях между сторонниками и сотрудниками силовых и правоохранительных структур пострадали 52 человека. Часть из них госпитализированы.

По данным Минздрава республики, 52 гражданам потребовалась помощь врачей, 20 из них госпитализированы. Еще 11 человек лечатся в медицинских учреждениях силовых структур, передает ТАСС.

7 августа спецназ попытался захватить Атамбаева в его резиденции. Охранявшие дом сторонники бывшего президента отразили атаку и захватили в плен шесть бойцов. Затем начались столкновения между прибывшими дополнительными силами милиции и гражданами.

Напомним, Атамбаева обвиняют в узурпации власти, коррупции и освобождении по поддельным медсправкам лидера ОПГ Азиза Батукаева. Ему грозит пожизненный срок.

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