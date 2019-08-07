В Киргизии силовики штурмуют резиденцию экс-президента

В Киргизии силовики начали операцию по задержанию бывшего президента страны Алмазбека Атамбаева. Его обвиняют в узурпации власти и в коррупции при модернизации ТЭЦ Бишкека.

По данным РИА Новости, при попытке штурма резиденции бывшего главы республики, сторонники Атамбаева отогнали спецназ. Очевидцы сообщали о стрельбе.

Ранее экс-президента вызывали на допрос. Помимо узурпации власти и коррупции его обвиняют в освобождении по поддельным медицинским справкам лидера ОПГ Азиза Батукаева.

Если вина Атамбаева будет доказана, ему грозит пожизненный срок. При этом сам бывший глава Киргизии назвал все предъявленные обвинения абсурдными.

Президент Атамбаев возглавлял Киргизскую Республику с 1 декабря 2011 по 24 ноября 2017 года.