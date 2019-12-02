В Киеве заявили о выигрыше у РФ на мировом рынке вооружений

Госконцерн «Укроборонпром» продолжает конкурировать с Россией на мировом рынке вооружений и добился преимущества над ней.

По словам нового заместителя гендиректора украинского концерна Мустафы Найема, даже когда концерн не получал финансирования на протяжении 30 лет, Украина продолжала выигрывать на внешних рынках у своего основного конкурента. Потому что госконцерн обслуживает технику советского производства, ремонтирует бронетехнику и авиацию и обеспечивает комплектующие для такого вооружения, пишет «РИА Новости».

Ранее в Киеве назвали сумму ущерба, который якобы причинила Россия возвращенным украинским кораблям. Как сообщил заместитель Постоянного представителя Украины при международных организациях Игорь Лоссовский, эта сумма составляет 2,3 миллиона долларов. По его словам, в настоящее время корабли нельзя использовать по назначению.

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