Украина оценила снятые с кораблей унитазы в $2,3 млн

Названа сумма ущерба, который якобы причинила Россия украинским кораблям.

Как сообщил заместитель Постоянного представителя Украины при международных организациях Игорь Лоссовский, эта сумма составляет 2,3 миллиона долларов. По его словам, в настоящее время корабли нельзя использовать по назначению.

Им предстоит пройти обследование комплексной комиссии ВМС ВСУ. Как отметил Лоссовский, российские власти конфисковали вооружение, средства связи, документы и материальные средства, сообщает телеканал «360».

Напомним, что украинская сторона обвинила Москву в том, что возвращенные корабли находятся в удручающем состоянии. С них якобы пропали даже плафоны и унитазы.

Ранее ФСБ заверила, что задержанные в Керченском проливе корабли были переданы Украине в нормальном состоянии. В качестве доказательства опубликовано видео, на котором суда сняты в момент передачи украинской стороне.

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