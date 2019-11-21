В Киеве вспомнили о незаконной деятельности «Миротворца»

СБУ попросили проверить деятельность украинского сайта «Миротворец».

По словам главы комитета Верховной рады Украины Нестора Шуфрича, на этом информационном ресурсе содержатся персональные данные о политических деятелях, а также народных депутатах Украины прошлых созывов.

В Киеве наконец-то вспомнили о том, что существует закон «О защите персональных данных», где есть пункт о том, что обработка данных о физическом лице без его согласия не допускается, кроме случаев, определенных законом, и только в интересах национальной безопасности, напоминает «РИА Новости».

В Верховной раде призвали СБУ проверить деятельность «Миротворца». Если же обнаружатся нарушения, депутат просит принять все необходимые меры.

В парламенте страны обеспокоены не только деятельностью запрещённого сайта, но и деятельностью правящей партии. По словам депутата Верховной рады Украины от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Ильи Кивы, «Слуга народа» является центральной фигурой в уничтожении украинской нации.

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