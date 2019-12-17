В Киеве произошли столкновения протестующих с полицией

Рядом со зданием Верховной рады Украины произошли столкновения между сотрудниками спецподразделения полиции и представителями националистических организаций. Поводом стало рассмотрение законопроекта о создании рынка земли.

В ходе проходящих в Киеве акций протеста произошли стычки их участников с полицией. Одна из стычек возникла после того, как полицейские попытались помешать активистам установить палатку на проезжей части улицы Михаила Грушевского близ здания Верховной рады.

Применяется слезоточивый газ. В ответ радикалы закидывают полицейских камнями и бутылками. Обе стороны сообщают о пострадавших, их точное число пока неизвестно, пишет «Regnum».

Законопроект предполагает открытие украинского рынка земель с 1 октября 2020 года. Это условие являлось одним из ключевых пунктов Международного валютного фонда для будущего кредитования страны.

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