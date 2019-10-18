В Киеве признали зависимость от российских электросетей
Украина не может в ближайшее время отсоединиться от российской электросети. Однако будет делать все необходимое для интеграции в европейскую энергосистему.
По словам первого заместителя министра энергетики и защиты окружающей среды Виталия Шубина, на Украине принимают все меры для скорейшего отсоединения от энергосистемы России, но сейчас это невозможно, пишет «Российская газета».
По мнению Шубина, для изменения ситуации потребуется ещё как минимум три года.
Политик отметил, что российские и украинские энергосистемы объединены и существуют как одна единая система.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский назвал странной ситуацию, когда поезда в Россию ходят, а прямое авиасообщение прервано.
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