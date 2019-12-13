В Киеве предрекли переход части Украины под контроль РФ

В Киеве считают, что Россия не отказалась от планов разделения Украины и создания Новороссии. Это чревато переходом части территорий страны под контроль РФ.

По словам бывшего главы украинского МИДа Павла Климкина, ряд украинских территорий может попасть «в вассальную зависимость» от России, если Киев решит пойти на компромисс с Москвой в вопросе урегулирования конфликта в Донбассе.

Климкин утверждает, что Москва попытается достигнуть «фрагментации Украины», в первую очередь гибридными средствами, но якобы не остановится в итоге ни перед чем.

Также дипломат назвал и другие варианты решения военного конфликта в Донбассе. Климкин считает, что украинские власти могут «заморозить» его, но это помешает Украине войти в ЕС и НАТО, а возвращение территорий, вероятно, отложится.

Другой вариант подразумевает «борьбу до победы». Однако он вряд ли получит поддержку общества, уставшего от военных действий, пишет «РИА Новости».

После того, как Apple в своих приложениях «Карты» и «Погода» обозначила Крым российской территорией, Павел Климкин призвал граждан страны отказаться от продукции компании.

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