В Киеве пострадали 17 полицейских в ходе столкновений

В результате столкновений митингующих и силовиков у здания Верховной рады пострадали 17 полицейских. Двое из них госпитализированы.

По словам главы полиции Киева Андрея Крищенко, травмы у полицейских не представляют опасности для жизни. В результате задержаны 26 протестующих. Заведены уголовные дела по статье 345 УК Украины «Угроза или насилие относительно работника правоохранительного органа».

В акции, по данным полиции, участвовали до 4 тыс. протестующих. Участники митинга выступали против открытия рынка земли. 13 ноября Верховная рада приняла в первом чтении соответствующий законопроект, пишет «ТАСС».

Законопроект предполагает открытие украинского рынка земель с 1 октября 2020 года. Это условие являлось одним из ключевых пунктов Международного валютного фонда для будущего кредитования страны.











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