В Киеве ждут мир в Донбассе после «нормандского» саммита
Президент Украины Владимир Зеленский надеется, что предстоящий саммит «нормандской четвёрки» даст возможность для окончательного воцарения мира в Донбассе.
Об этом сказал глава МИД Украины Вадим Пристайко. Также он заявил, что будущий саммит должен стать катализатором крупного обмена удерживаемыми лицами.
Министр также выразил надежду, что встреча состоится до конца 2019 года и в ближайшее время будет согласована дата, пишет «РИА Новости».
Ранее Владимир Зеленский назвал три этапа для возвращения контроля Киева над Донбассом. По его мнению, необходимо обеспечить: «завершение горячей стадии и прекращение огня», «примирение людей» и «безопасную реинтеграцию».
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