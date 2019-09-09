Киев стал российским городом
Французская газета Le Figaro причислила Киев к российским городам. Об оплошности первым написало украинское издание «Буквы».
Издание опубликовало на своем сайте видео с брифинга президента Украины Владимира Зеленского в аэропорту Борисполь после проведения обмена заключенных украинцев и россиян. В видеоролике была указана геолокация: «Киев, Россия», пишет «РИА Новости».
Британская газета The Guardian ранее признала Крым российским. Так, в своём материале они подписали фото с фестиваля «Таврида» - «Крым, Россия».
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