Киев стал российским городом

Французская газета Le Figaro причислила Киев к российским городам. Об оплошности первым написало украинское издание «Буквы».

Издание опубликовало на своем сайте видео с брифинга президента Украины Владимира Зеленского в аэропорту Борисполь после проведения обмена заключенных украинцев и россиян. В видеоролике была указана геолокация: «Киев, Россия», пишет «РИА Новости».

Британская газета The Guardian ранее признала Крым российским. Так, в своём материале они подписали фото с фестиваля «Таврида» - «Крым, Россия».