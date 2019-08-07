Киев срочно стянул войска под Мариуполем для вторжения в Донбасс

Украинская армия готовится к крупномасштабным боевым действиям против Донецкой народной республики и формирует подразделения на мариупольском направлении. Об этом узнала разведка ДНР.

По ее данным, вооруженные силы Украины приведены в высшую степень боевой готовности. На подготовку армии к наступлению указывает и повышенная активность украинских разведывательных дронов в районе линии соприкосновения.

Разведка получила сведения о выводе на огневые позиции артиллерийских установок в районах, контролируемых Киевом. По тревоге подняты полк «Азов» и подразделения 56-й мотопехотной бригады, передает РИА Новости.

В ДНР считают, что наступление может начаться после терактов, устроенных украинскими военными.

С 21 июля в Донбассе действует бессрочное перемирие. Однако Киев нарушил его уже в первые сутки – обстрелы фиксировались всю неделю с начала введения режима прекращения огня.