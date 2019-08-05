В «Слуге народа» решили возвращать Донбасс не законами
Главная задача для Украины – установить мир в Донбассе, но сделать это одними законами не получится. Об этом сказал лидер украинской партии «Слуга народа» Дмитрий Разумков.
Он признался, что Украина хотела бы вернуть Донбасс и Крым, но «это не решается законами». По мнению Разумкова, в этом деле большую роль играют вопросы дипломатии, санкционного давления, внутренней политики, в частности, связанные с коррупцией, экономикой.
«Это целый комплекс задач, которые нужно будет выполнить и которые позволят быстрее вернуть временно оккупированные территории», — сказал политик «Коммерсанту».
Ранее на Украине заявляли о возможности отвоевать Донбасс за сутки.
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