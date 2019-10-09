Киев не пойдет на продление старого контракта с Москвой по газу
Украина не потерпит продления контракта по газу на короткий срок, ей нужно долгосрочное соглашение. Об этом сказал глава «Нафтогаза» Андрей Коболев.
Он предупредил, что на Украине создадут нового оператора и Россия будет подписывать контракт с ним. Коболев заявил, что не видит смысла идти на «суррогатные варианты» и «краткие условия».
«Это должен быть только новый контракт, только по европейскому праву, только с новым оператором», - цитирует его РИА Новости.
Ранее Россия заявляла, что готова продлить контракт на год в случае, если Украина не успеет подписать другой договор в рамках нового законодательства ЕС. Обсуждение газового вопроса между Россией, Украиной и Еврокомиссией намечено на 28 октября.
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