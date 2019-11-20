Киев потребует компенсации за имущество в Крыму

Киев выступит с требованием к России выплатить компенсацию из-за имущества в портах Крыма. Предъявить соответствующее требование российскому правительству Администрация морских портов Украины обещает до конца года.

Речь идет о выплате компенсации убытков, которые страна понесла из-за присоединения Крыма к России. Общую стоимость имущества, которое было утрачено в портах Керчи, Севастополя, Ялты, Феодосии и Евпатории, на Украине оценили в $51,25 млн.

В ведомстве добавили, что если в течение полугода не будет получен ответ кабинета министров России по этому вопросу, то дело перейдёт на рассмотрение в международный арбитраж, пишет «Russia Today».

Ранее сообщалось, что число крымчан, переехавших на Украину, в семь раз меньше количества украинцев, переехавших на полуостров за последние пять лет.

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