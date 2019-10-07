Киев перенес отвод сил в Донбассе

Разведение сил конфликтующих сторон близ населенных пунктов Петровское и Золотое запланированное на 7 октября не состоится. Произошло это из-за нарушения перемирия.

По словам главы МИД Украины Вадима Пристайко, несколько дней назад были обстреляны и Петровское, и Золотое. Это противоречит тому, что разведение начнется на седьмой день после того, как на этих участках будет сохранен мир, не будет обстрелов. Таким образом, надо снова ждать, пока пройдет следующий семидневный срок, пишут «Известия».

Разведение сил было одним из условий для встречи «нормандской четверки» (Россия, Украина, Франция и Германия).

В свою очередь, представитель самопровозглашенной Луганской народной республики в политической подгруппе Родион Мирошник заявил, что самообстрелы — это давняя тактика Киева для срыва выполнения договоренности о разведении.

Ранее боевики подразделения специального назначения «Азов» заняли позиции около города Золотое в Донбассе. Несмотря на то, что 7 октября в соответствии с минскими договоренностями оттуда должны быть выведены украинские войска.