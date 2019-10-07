Бойцы полка «Азов» заняли село в Донбассе

Боевики подразделения специального назначения «Азов» заняли позиции около города Золотое в Донбассе. Несмотря на то, что 7 октября в соответствии с минскими договоренностями оттуда должны быть выведены украинские войска.



Об этом сообщил первый командир подразделения и лидер «Национального корпуса» Андрей Билецкий.



По его словам, если президент не выполняет свою прямую обязанность по защите украинской земли, то это будут делать ветераны-добровольцы. Также Билецкий пообещал, что «Азов» никогда не покинет свой последний блокпост.



При этом лидер националистов уверен, что Украина не будет выполнять «формулу Штайнмайера» и отвод войск не состоится, пишет «РИА Новости».



«Формула Штайнмайера» была предложена бывшим министром иностранных дел Германии, а теперь президентом ФРГ Франком-Вальтером Штайнмайером. Она предполагает проведение выборов на неподконтрольных Киеву территориях. До них закон об особом статусе Донбасса будет действовать временно. После выборов и признания их честными закон обретет юридическую силу.