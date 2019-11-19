Киев не оценил возврат Россией кораблей

Киев рассматривает возвращение украинских кораблей как выполнение решения Международного морского трибунала и не считает это актом доброй воли со стороны Москвы.

По мнению министра обороны Андрея Загороднюка, возвращение Россией трех кораблей Военно-морского флота Украины нужно рассматривать лишь как выполнение решения суда государством-агрессором.

Также Загороднюк заявил о том, что Киев и дальше будет строить Военно-морской флот, который будет защищать Украину, пишет «РИА Новости».



Передачу Украине трех военных кораблей, в Крыму назвали знаком руководству страны о том, что пора начинать движение в сторону примирения и добрососедских отношений.

Передачу кораблей МИД России объяснил тем, что следственные действия с ними завершены, а потому в дальнейшем удержании двух бронекатеров и буксира нет необходимости.































Читайте нас в мобильном приложении