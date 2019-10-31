Киев отреагировал на встречу Земана с крымскими татарами

Посольство Украины в Чехии назвало провокацией встречу президента Чешской Республики Милоша Земана с крымскими татарами.

Также в посольстве «выразили надежду», что в представители Чехии воздержатся в дальнейшем от общения с представителями Республики Крым, пишут «Известия».

Украинские дипломаты рассматривают подобные действия как очередную провокацию, с целью легитимизации незаконных действий России, направленных на попытку аннексии суверенной территории Украины.

Ранее Милош Земан посоветовал главе Службы безопасности информации страны Михалу Коуделке сосредоточиться на расследовании экономических преступлений в республике, а не поиском мифических российских шпионов.