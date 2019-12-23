Киев и Донбасс согласовали обмен пленными до конца года

Контактная группа по урегулированию ситуации на востоке Украины согласовала условия обмена пленными между Киевом и Донбассом. Задержанные будут освобождены до конца года.

Об этом рассказал представитель РФ в контактной группе Борис Грызлов. Условия обмена обсуждались в формате видеоконференции, уточняет ФБА «Экономика сегодня».

По итогам переговоров стороны согласовали документ, заверяющий обязательства по обмену пленными между Киевом и Донбассом.

Ранее на пресс-конференции президент России Владимир Путин заявил, что украинский кризис не удастся решить силовыми методами, а Киев самостоятельно изолировал этот регион. «Донбасс порожняк не гонит», - сказал глава государства, отметив, что на территории живут гордые люди, которые не приемлют силовое решение ситуации.

Читайте нас в мобильном приложении