Киберподразделения по борьбе с наркотиками появятся в МВД РФ

В МВД появятся подразделения по борьбе с распространением наркотиков и их пропагандой в интернете.

По словам врио начальника Главного управления по контролю за оборотом наркотиков МВД России Кирилла Смурова, специализированные подразделения должны быть созданы до 10 января 2020 года. Такая задача была поставлена президентом России Владимиром Путиным. В управлении не стали уточнять, увеличится ли в связи с нововведением штат сотрудников министерства, пишет «Russia Today».

Владимир Путин поручил правительству подготовить поправки в Уголовный кодекс, предусматривающие ответственность за пропаганду наркотиков через интернет.

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