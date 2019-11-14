В Кемерово поставят ёлку втрое дороже Кремлёвской

Главную городскую площадь в Кемерово в этом году украсят новогодней ёлкой стоимостью почти 18 миллионов рублей. Это втрое дороже главной Кремлёвской ёлки.

Как следует из документов на сайте госзакупок, соответствующий тендер выиграла компания «СК Сибеврострой». Это один из крупных местных подрядчиков в сфере строительства.

Почему новогодняя ёлка стоит так дорого в комитете по управлению городским имуществом города Кемерово, который является заказчиком новогодней ёлки, рассказывать отказались.

«Я просто исполнитель. Нам что сказали, мы то и сделали», — заявила сотрудница, ответственная за проведение тендера, «Открытым медиа».

Однако, согласно описанию в конкурсной документации, высота ёлки составит порядка 20 метров, а весить она будет больше трёх с половиной тонн. Украшать ёлку будут около двух тысяч пластиковых шаров цветов российского флага, а в каждую ветку будут вплетены световые гирлянды.

Также отмечается, что кемеровская ёлка сможет выдержать температуру от -40 до +60 градусов, ее гарантийный срок составляет пять лет.

Ранее в Кремле ответили на предложение сделать 31 декабря выходным днем. Сославшись на уже утвержденный календарь праздничных дней, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сказал, что «надо работать».

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