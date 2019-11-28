В Кемерово объяснили новогоднюю елку за 18 млн рублей

В Кемерово объяснили, почему их новогодняя елка оказалась дороже Кремлевской. Раннее сообщалось, что ее стоимость составила 18 миллионов рублей.

По словам мэра города Ильи Середюка, высота новой ели на пять метров больше предыдущей. Но дело не только в росте новогодней красавицы. Дерево радовало жителей города на протяжении 11 лет. За это временно оно физически и морально устарело, а на его ремонт ежегодно тратилось по 300-500 тысяч рублей. В связи с этим было принято решение купить новую искусственную ель, чтобы избежать лишних растрат в будущем.

Глава города отметил, что сравнивать кемеровскую ель и главную кремлёвскую недопустимо, так как в Москве установлено живое дерево, а в Кемерово сложная искусственная конструкция.

Особенность нового дерева в том, что оно может ежедневно менять световые программы — их около тысячи. Ее 1896 веток украшены 5688 гирляндами трех цветов – синего, белого и красного, а яркая иллюминация обеспечивается 238 896 светодиодами, пишет «РИА Новости».

Ранее сообщалось, что главную городскую площадь в Кемерово в этом году украсят новогодней ёлкой стоимостью почти 18 миллионов рублей. Это втрое дороже главной Кремлёвской ёлки.

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