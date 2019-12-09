В Казани учителя собрали с родителей 50 млн и слетали в ОАЭ

В элитной казанской гимназии педагоги съездили в ОАЭ за счет родителей учащихся. За два года руководство заведения собрало с них 50 млн рублей.

На отдых потратили полмиллиона рублей, сообщает «Комсомольская правда» со ссылкой на прокурора республики Илдуса Нафикова. По его словам, кроме отдыха, директору и заместителям хватило денег на премии от 100 до 200 тыс. рублей.

На заседании антикоррупционной комиссии Нафиков заявил, что школы превратились в «бизнес-центры по выколачиванию средств».

Мэр Казани Ильсур Метшин отметил, что поездка была согласована с управлением образования и стала своего рода поощрением за успехи в олимпиадах. Президент Татарстана Рустам Минниханов был недоволен ответом и напомнил, что люди должны отдыхать за свой счет.

Ранее в девяти российских школах запретили правило «звонок для учителя».



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