В Казани задержали попросивших не мусорить активистов
В столице Татарстана троих экоактивистов задержали за то, что они разместили на остновке плакат с просьбой не мусорить.
Как сообщает проект «ОВД-Инфо» со ссылкой на одну из задержанных Екатерину, сначала к ним подошли сотрудники Центра «Э», а потом приехала и полиция.
В итоге Екатерину, Дени и Диану доставили в отдел полиции № 6.
Полицейские не назвали причину их задержания, но расценили их действия как митинг.
Сейчас все трое отпущены с протоколами о нарушении порядка размещения наружной информации.
Ранее в Москве задержали главу Красносельского муниципального округа Москвы Илью Яшина на выходе из спецприёмника, в котором он отбывал административный арест.
Показать еще
Комментарии
Авторизуйтесь чтобы оставлять комментарии.
Загрузка...
Анализ событий России и мира
Подпишитесь на «Русскую планету» в социальных сетях. Только экспертный взгляд на события
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!