В Казани задержали попросивших не мусорить активистов

В столице Татарстана троих экоактивистов задержали за то, что они разместили на остновке плакат с просьбой не мусорить.

Как сообщает проект «ОВД-Инфо» со ссылкой на одну из задержанных Екатерину, сначала к ним подошли сотрудники Центра «Э», а потом приехала и полиция.

В итоге Екатерину, Дени и Диану доставили в отдел полиции № 6.

Полицейские не назвали причину их задержания, но расценили их действия как митинг.

Сейчас все трое отпущены с протоколами о нарушении порядка размещения наружной информации.

Ранее в Москве задержали главу Красносельского муниципального округа Москвы Илью Яшина на выходе из спецприёмника, в котором он отбывал административный арест.