Казахстан не считает аннексией воссоединение Крыма с РФ
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отказался считать возвращение Крыма в Россию «аннексией».
По словам Токаева, действия РФ в 2014 году не напугали Казахстан, поскольку между государствами добрососедские и доверительные отношения. «Мы не называем то, что произошло в Крыму, аннексией. То, что произошло, то произошло. Аннексия — это слишком тяжелое слово применительно к Крыму», пишет РБК.
Ранее компания Apple признала Крым российским полуостровом. Как рассказали депутаты Госдумы, они предъявили претензии корпорации из-за того, что в ее сервисах полуостров был указан украинским. Однако после обращения компания все исправила.
В Европе не признают результаты референдума, который произошёл в 2014 году на территории полуострова.
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