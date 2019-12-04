Казахстан не считает аннексией воссоединение Крыма с РФ

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отказался считать возвращение Крыма в Россию «аннексией».

По словам Токаева, действия РФ в 2014 году не напугали Казахстан, поскольку между государствами добрососедские и доверительные отношения. «Мы не называем то, что произошло в Крыму, аннексией. То, что произошло, то произошло. Аннексия — это слишком тяжелое слово применительно к Крыму», пишет РБК.

Ранее компания Apple признала Крым российским полуостровом. Как рассказали депутаты Госдумы, они предъявили претензии корпорации из-за того, что в ее сервисах полуостров был указан украинским. Однако после обращения компания все исправила.

В Европе не признают результаты референдума, который произошёл в 2014 году на территории полуострова.

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