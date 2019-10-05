Катер с пьяными пассажирами влетел в берег под Иркутском

На Иркутском водохранилище катер врезался в берег в районе Чертугеевского залива. В момент столкновения на борту находились пять человек, один из них погиб на месте.

Еще четыре человека получили травмы. По информации РИА «Новости», все они были изрядно пьяны.

Сейчас следователи возбудили уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.

Предварительной причиной аварии называют опасное маневрирование в темное время суток.

Накануне пять человек погибли при аварийной посадке самолета Ан-12 возле Львова. У воздушного судна закончилось топливо.