В Карелии соцработница убила двух инвалидов ради денег
В Карелии бывшую сотрудницу соцслужбы приговорили к 14 с половиной годам колонии за убийство двух подопечных ради денег.
По данным издания «Петрозаводск говорит», 35-летняя Юлия Семенова страдает игровой зависимостью и ей понадобились деньги на ставки.
5 ноября прошлого года она взяла нож и пришла в квартиру своих подопечных 58-летнего брата и 55-летней сестры. Они оба были инвалидами.
Социальный работник нанесла им множественные ножевые ранения и украла 270 тысяч рублей. Брат и сестра скончались на месте.
После убийства Семенова спрятала нож и измазанную кровью куртку в квартире другой своей подопечной.
В итоге женщину приговорили к 14 годам, шести месяцам и 20 дням колонии общего режима, а также к последующему ограничению свободы на полтора года. Семенова полностью признала свою вину и раскаялась.
Ранее очевидцы сняли видео, на котором видно, как молодая женщина избивает ребенка в прогулочной коляске. Ролик размещен в одной из групп соцсети «ВКонтакте».
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