В Карелии соцработница убила двух инвалидов ради денег

В Карелии бывшую сотрудницу соцслужбы приговорили к 14 с половиной годам колонии за убийство двух подопечных ради денег.

По данным издания «Петрозаводск говорит», 35-летняя Юлия Семенова страдает игровой зависимостью и ей понадобились деньги на ставки.

5 ноября прошлого года она взяла нож и пришла в квартиру своих подопечных 58-летнего брата и 55-летней сестры. Они оба были инвалидами.

Социальный работник нанесла им множественные ножевые ранения и украла 270 тысяч рублей. Брат и сестра скончались на месте.

После убийства Семенова спрятала нож и измазанную кровью куртку в квартире другой своей подопечной.

В итоге женщину приговорили к 14 годам, шести месяцам и 20 дням колонии общего режима, а также к последующему ограничению свободы на полтора года. Семенова полностью признала свою вину и раскаялась.

Ранее очевидцы сняли видео, на котором видно, как молодая женщина избивает ребенка в прогулочной коляске. Ролик размещен в одной из групп соцсети «ВКонтакте».