Кардиолог: электронные сигареты могут вызвать рак

Электронные сигареты не являются альтернативой обычным, так как чрезвычайно опасны.

Как сообщил ученый-кардиолог Ярослав Ашихмин, новая технология, которая не прошла никакого апробирования, может быть сопряжена с существенным вредом. Содержащийся в смесях для парения витамин Е вообще не нужен организму и может вызывать рак. Кроме того, пропиленглиголь, содержащийся в жидкостях для вейпов, при нагревании может поражать легкие.

Эксперт не рекомендует курить электронные сигареты. В настоящее время эффективные средства - медикаментозные, для того, чтобы человек, который хочет прекратить курить, сделал это, отметил Ашихмин, сообщает телеканал «360».

Как сообщалось ранее, дым от электронных сигарет вызывает рак лёгких. Об этом свидетельствуют результаты исследований ученых из медицинской школы Нью-Йоркского университета.

Как оказалось, пар от вейпов повреждает ДНК мышей и вызывает у них рак легких. Более того, возможно и поражение мочевого пузыря.

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