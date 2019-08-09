Капитан полиции в Калининграде погиб на рабочем месте

В Калининграде 40-летний капитан из отдела полиции Московского района погиб на рабочем месте.

Обстоятельства его смерти пока не установлены.

Следственный комитет проводит проверку случившегося, передает «Интерфакс».

Ранее сотрудник МЧС напал с ножом на полицейского в Сургуте.