Все камеры наблюдения в Москве будут распознавать лица

В Москве все камеры видеонаблюдения оснастят функцией распознавания лиц.

На сегодняшний день в российской столице находится самая крупная сеть с видеокамерами по распознанию лиц, их около 3 тысяч. В дальнейшей перспективе этой функцией планируется оснастить все устройства, общее количество которых сегодня превышает 160 тысяч. Об этом рассказал министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев с заседания Международного полицейского саммита в Сеуле, пишет «Интерфакс».

Такие камеры помогают определять места с повышенной криминальной опасностью, а также предотвращать преступления и раскрывать их по горячим следам.

Ранее жительница Москвы Алена Попова подала иск в суд с требованием признать незаконной установку в городе системы распознавания лиц, которая встроена в уличные камеры видеонаблюдения.