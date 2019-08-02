Камеру и микрофон ноутбука в России посоветовали заклеивать

Камеру и микрофон ноутбука в России посоветовали заклеивать

Pixabay

Эксперты Роскачества дали рекомендации, как обезопасить компьютеры и смартфоны от хакеров. Они посоветовали заклеивать камеру и микрофон, когда они не используются.

В Роскачестве напомнили, что на компьютер в обязательном порядке надо ставить антивирус и обновленное ПО. Камеру ноутбука следует заклеивать скотчем или изолентой на время, пока она не работает.

По словам специалистов, с помощью вредоносных программ-шпионов хакеры могут не только читать сообщения, но и активировать микрофон и камеру, пишет ТАСС. Так, например, работает шпионская программа Pegasus.

Ранее Роскачество дало рекомендации по выбору фотоаппарата.

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Места: Россия
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