Врачи не спасли пенсионера из-за нехватки расходников

Врачи не спасли пенсионера из-за нехватки расходников

Фото: penzaobzor.ru

18 декабря в камчатской краевой больнице из-за нехватки расходных материалов скончался 71-летний мужчина. Он поступил в больницу днем ранее с инфарктом миокарда.

Как пишет «Кам 24» со ссылкой на заведующего отделением рентгенхирургии Регионального сосудистого центра при учреждении Андрея Кубанова, поступившему пациенту требовалась срочная операция. Однако провести ее врачи не смогли — из необходимых для проведения операции в нормальном режиме пяти коронарных микропроводников, в больнице имелся только один.

18 декабря необходимые материалы в больницу все же доставили, и даже начали делать пенсионеру операцию. Однако во время нее мужчина скончался.

Завотделением рассказал, что сотрудники больницы отправляли заявку на необходимые инструменты еще летом. Повторное обращение было направлено 13 декабря. В нем врачи указывали, что осталось всего 13 коронарных микропроводников необходимой жесткости и предупреждали, что их хватит только на «три-четыре» дня.

Теперь ситуацией заинтересовались в региональном Минздраве и в Следственном комитете: ведомства начали проверку по факту ЧП.

Ранее в гинекологическую больницу в Москве вызвали сотрудников Росгвардии, чтобы вынудить врачей уволиться.

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