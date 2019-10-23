В Калининграде расследуют убийство семьи лебедей

В Калининграде расследуют убийство семьи лебедей

Фото: liveinternet

Калининградская полиция проводит проверку сообщения местной жительницы об убийстве семьи лебедей. Это уже второй расстрел пернатых в регионе за последние две недели.

Так, около недели назад правоохранители обратили внимание на сведения в соцсетях о том, что охотники расстреляли из ружья семью лебедей на озере у поселка Логвино в Зеленоградском районе.

О происшествии сообщил калининградец Денис Штейн в своем Facebook. Молодой человек следил за пернатыми, поскольку снимал документальный фильм о птицах.

Спустя неделю с заявлением о расстреле лебедей в полицию обратилась местная жительница Ольга Носкович. По ее словам, она находилась дома и услышала выстрелы. Убитых птиц девушка обнаружила на пруду Школьный в поселке Котельниково, сообщает РИА «Новости».

Ранее украинских попугаев-нелегалов не пустили в Москву.

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