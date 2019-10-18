Украинских попугаев-нелегалов не пустили в Москву

Россельхознадзор не пропусил в Белгородскую область жителя Украины, в машине которого находилось 30 попугаев. У птиц не оказалось документов, необходимых для пересечения границы.

Инцидент произошел в многостороннем пункте пропуска «Нехотеевка». По словам владельца попугаев, он направлялся в Москву. Однако перечить требованиям сотрудников ведомства мужчина не стал и вместе с птицами отправился на родину, передает РИА «Новости».

Как напоминает региональное управление ведомства, ввоз в Россию и вывоз из страны живой птицы и животных возможен только при наличии разрешения Россельхознадзора и сопроводительных документов, подтверждающих выполнение ветеринарно-санитарных требований.