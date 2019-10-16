Какие продукты хотят видеть депутаты в «здоровом питании» школ

Какие продукты хотят видеть депутаты в «здоровом питании» школ

Pixabay

В нижней палате парламента обсудили необходимость введения термина «здоровое питание» в школах на законодательном уровне. Обязательной составляющей правильного питания должны стать огурцы и томаты, считают депутаты.

По словам члена комитета Госдумы по аграрным вопросам Алексея Ситникова, суточные наборы продуктов в школах включают около 260 граммов овощей в день при норме 400. Введение понятия «здоровое питание» позволит увеличить порции томатов и огурцов, уверен депутат. Он считает их особенно полезными для детей.

Ситников предложил обеспечивать школы тепличной продукцией, которая гарантированно полезна для детского здоровья.

«Сегодня тепличные овощи проходят серьезный контроль прежде, чем попасть в тарелки российского потребителя», - отметил он.

Ранее эксперты Федерального исследовательского центра рассказали, как правильно питаться в офисе.

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