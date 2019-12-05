Какие новшества ждут россиян на экзамене по вождению в 2020 году

Навыки, проверяемые ранее на «площадке», будут включены в практическую часть экзамена на права, а число теоретических вопросов увеличат. Об этом сообщил замначальника отдела экзаменационной деятельности ГИБДД Николай Гиляков.

В теоретической части добавят вопросы, касающиеся основ безопасного вождения и психологии. Это нововведение вступит в силу с октября 2020 года, передает ТАСС.

Другое изменение касается отказа от штрафных баллов. Сейчас экзамен считается не сданным, если кандидат наберет пять штрафных баллов.

Третье новшество касается изменения маршрутов проведения экзаменов. Экзаменатор в ходе движения будет сам выбирать направление, уточнил Гиляков.

Накануне сообщалось, что Госавтоинспекция исключит один из этапов экзамена на получение водительского удостоверения.

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