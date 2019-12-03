В 2020 году ГИБДД уберет из экзамена на права один из трех этапов

С октября 2020 года ГИБДД отменит один из этапов экзамена на получение водительского удостоверения. Речь идет о проверке навыков вождения на закрытых площадках.

Об изменении правил проведения экзаменов рассказал начальник отделения экзаменационной работы управления надзорной деятельности ГИБДД России Николай Гиляков. По его словам, Госавтоинспекция готовит сразу несколько нормативно-правовых актов. Один из них касается отмены экзамена на «площадке».

Изменение вступит в силу 1 октября 2020 года, передает ТАСС. Гиляков уточнил, что проект постановления готовится для передачи на подпись премьер-министру Дмитрию Медведеву.

Ранее президент России Владимир Путин высказался за повышение требований к кандидатам на получение водительского удостоверения. Для выполнения указания ГИБДД планировала увеличить количество экзаменационных задач.



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